Una mujer que robó un barco de suministro en Venecia chocó contra la base del famoso puente de Rialto, dañando una balaustrada de mármol.

Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando un barco que transportaba paquetes choca contra el puente en el Gran Canal y luego a una persona encapuchada, que lo pilotaba, huyendo.

"Una mujer robó el barco, lo condujo durante unos metros sin saber hacerlo y chocó contra una balaustrada" en la base del famoso puente, confirmó a AFP una fuente cercana a la alcaldía.

Hubo algunos daños, pero no hubo heridos.

La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.

Una donna ha rubato un Mototopo di una ditta...forse drogata...e ha combinato un casino vicino il Ponte di Rialto...ma vogliamo rinchiudere questa gente e buttare la chiave? I danni chi li paga adesso su monumento storico? 🙄🙄🙄🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/5fZP01l5gw — Monica 🍀⚘️🌍📚🐞🎧 (@Monica09058845) December 11, 2025

