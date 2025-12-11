Más Información

García Harfuch anuncia Acuerdo Nacional Contra la Extorsión; buscará el fortalecimiento del número 089

Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

INM, sin registro de María Corina Machado en México; no tiene reporte de entrada o salida

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Taxi que transportaba pirotecnia estalla en la México–Toluca; vehículo queda calcinado y hay varios lesionados

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

Una mujer que robó un barco de suministro en chocó contra la base del famoso , dañando una balaustrada de mármol.

Videos difundidos en las redes sociales muestran cuando unque transportaba paquetes choca contra el puente en el Gran Canal y luego a una persona encapuchada, que lo pilotaba, huyendo.

"Una mujer robó el barco, lo condujo durante unos metros sin saber hacerlo y chocó contra una balaustrada" en la base del famoso puente, confirmó a AFP una fuente cercana a la alcaldía.

Hubo algunos daños, pero no hubo .

La mujer, cuyas intenciones se desconocen, fue detenida por la policía y comparecerá el viernes ante un tribunal.

ss/mcc

