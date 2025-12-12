María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la oposición venezolana contra el régimen, apoya una mayor presión "para que Nicolás Maduro comprenda que debe irse".

En una entrevista con CBS News, la líder de la oposición venezolana declaró que "insistiré en algo que he dicho varias veces: este no es un cambio de régimen convencional. No se puede comparar con otros casos, como los de países de Medio Oriente".

"Tuvimos elecciones", continuó. "Más de 70% de la población ya exigía un cambio de régimen, y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir esa decisión".

Cuando se le preguntó a Machado cómo conciliaba la acción militar con la recepción del Premio Nobel de la Paz , Machado respondió: "para mantener la libertad y lograr la libertad, se necesita fuerza".

"Lo que estamos luchando es precisamente por la libertad para tener democracia y por la democracia para tener paz", afirmó.

Machado dijo que no tenía detalles sobre las amenazas de Trump sobre acciones militares en tierra.

"No estamos involucrados, y no nos involucraremos, en las políticas de otra nación para su propia seguridad nacional", dijo.

La Nobel de la Paz estuvo dio la entrevista a "Face the Nation with Margaret Brennan".

