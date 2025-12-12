Más Información

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Anuncian reducción de horarios en puertos de México; afectados solicitan reunión para analizar el impacto de esta medida

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Ordenan prisión preventiva al expresidenta de Bolivia, Luis Arce, por presunta corrupción

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

Localizan a Yareth Alexandra, joven de 17 años privada de la libertad en Tecámac; la tenían escondida en una bocina

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

México registra primer caso de “super gripa” A H3N2; "no representa motivo de alarma" dice Salud

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

"Sheinbaum está a fondo en la lucha contra la impunidad", dice Monreal; diputado celebra detención de "El Limones"

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores

Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

Ataque de motociclistas deja cuatro muertos y dos heridos en Guanajuato; suman cinco masacres en lo que va de diciembre

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad

, premio y líder de la oposición venezolana contra el régimen, apoya una mayor presión "para que Nicolás Maduro comprenda que debe irse".

En una entrevista con CBS News, la líder de la oposición venezolana declaró que "insistiré en algo que he dicho varias veces: este no es un cambio de régimen convencional. No se puede comparar con otros casos, como los de países de ".

"Tuvimos elecciones", continuó. "Más de 70% de la población ya exigía un cambio de régimen, y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir esa decisión".

Lee también

Cuando se le preguntó a Machado cómo conciliaba la acción militar con la recepción del Premio Nobel de la Paz , Machado respondió: "para mantener la libertad y lograr la libertad, se necesita fuerza".

"Lo que estamos luchando es precisamente por la libertad para tener democracia y por la democracia para tener paz", afirmó.

Machado dijo que no tenía detalles sobre las amenazas de Trump sobre acciones militares en tierra.

"No estamos involucrados, y no nos involucraremos, en las políticas de otra nación para su propia seguridad nacional", dijo.

La Nobel de la Paz estuvo dio la entrevista a "Face the Nation with Margaret Brennan".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

visa canadiense. iStock/Deagreez/ husayno

¿Viajas al Mundial? Canadá urge a solicitar visa, permisos y eTA con anticipación

Real ID. iStock/photovs/ GOV

¿Sin REAL ID? Deberás pagar una nueva tarifa en aeropuertos de Estados Unidos

Foto: ChatGPT

Estados Unidos planea revisar las redes sociales de los turistas que quieren viajar al país

El debate explota: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?

Experto de Harvard enciende la polémica: ¿la humanidad está preparada si 3I/ATLAS resulta ser una nave alienígena?