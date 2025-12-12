La iraní fue detenida de forma "violenta" este viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

Mohammadi, de 53 años, fue arrestada "de forma violenta" junto a otros por los derechos humanos durante la ceremonia, señaló la fundación en un mensaje en X.

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

No hubo comentarios inmediatos de Irán sobre la detención de Mohammadi. No estaba claro si las autoridades la devolverían inmediatamente a prisión para cumplir el resto de su condena.

Los partidarios habían advertido durante meses que Mohammadi corría el riesgo de ser enviada nuevamente a prisión después de haber recibido un permiso en diciembre de 2024 por problemas médicos .

Aunque solo iban a ser tres semanas, el tiempo que Mohammadi pasó fuera de prisión se prolongó, posiblemente porque activistas y potencias occidentales presionaron a Irán para que la mantuviera en libertad. Permaneció en libertad incluso durante la guerra de 12 días de junio entre Irán e Israel.

Mohammadi mantuvo su activismo con protestas públicas y apariciones en medios internacionales, e incluso llegó a manifestarse en un momento frente a la tristemente célebre prisión de Evin, en Teherán, donde había estado detenida.

La activista iraní Narges Mohammadi en enero de 2005. Foto: EFE
La salud de Narges Mohammadi; ha sufrido múltiples infartos

Mohammadi cumplía 13 años y nueve meses de prisión por colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno iraní. También apoyó las protestas nacionales desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022 , en las que las mujeres desafiaron abiertamente al gobierno al no usar el hiyab.

Mohammadi sufrió múltiples infartos durante su encarcelamiento antes de ser sometida a una cirugía de emergencia en 2022, según sus partidarios. A finales de 2024, su abogado reveló que los médicos le habían encontrado una lesión ósea que temían que fuera cancerosa y que posteriormente fue extirpada.

“Los médicos de Mohammadi recientemente prescribieron una extensión de su licencia médica por al menos seis meses más para realizar exámenes médicos exhaustivos y regulares, incluido el monitoreo de la lesión ósea que le fue extirpada de la pierna en noviembre, sesiones de fisioterapia para recuperarse de la cirugía y atención cardíaca especializada”, dijo la Coalición Free Narges a fines de febrero de 2025.

“El equipo médico que supervisa la salud de Mohammadi ha advertido que su regreso a prisión, especialmente en condiciones de detención estresantes y sin instalaciones médicas adecuadas, podría empeorar gravemente su bienestar físico”.

Ingeniera de profesión, Mohammadi ha sido encarcelada 13 veces y condenada en cinco. En total, ha sido condenada a más de 30 años de prisión. Su último encarcelamiento comenzó cuando fue detenida en 2021 tras asistir a un acto en memoria de una persona asesinada en las protestas nacionales .

