Un juez federal emitió una orden que impide a las autoridades de inmigración estadounidenses detener a Kilmar Ábrego García, horas después de su liberación del centro de detención migratoria.

Ábrego García compareció el viernes por la mañana en una cita programada en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Maryland. Sus abogados solicitaron al juez que impidiera que las autoridades lo detuvieran nuevamente.

Las autoridades no pueden volver a detenerlo hasta que el tribunal celebre una audiencia sobre la moción de la orden de restricción temporal, declaró el juez.

