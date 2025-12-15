Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vida de AMLO llega a la pantalla chica; documental en Canal Once aborda su fe personal y legado político

Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados

Vuelca camión en Apodaca, Nuevo León; hay ocho muertos y 58 lesionados

Jara: el estado está en “etapa estelar”

Jara: el estado está en “etapa estelar”

La opositora venezolana , ganadora del , padece una fractura vertebral desde que abandonó la semana pasada, anunció este lunes su portavoz.

“Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

“Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó.

Lee también

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con la mar agitada.

Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål DE Oslo, precisa el Aftenposten.

La opositora, de 58 años, llegó a Oslo el jueves de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija . Desde su llegada a Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

Lee también

Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a simpatizantes suyos en la capital noruega, en su primeraen el país nórdico.

A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, donde vivía en la clandestinidad, Machado dejó Venezuela en unas condiciones sobre las que ha mantenido el misterio.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”.

Lee también

Según contó Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar --un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el contra buques que, según Washington, transportan drogas-- estaba averiado.

Al final logró embarcar, pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern.

Lee también

A bordo de ese barco llegó a Curazao, desde donde tomó un avión privado que la llevó a , previa

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, declaró Machado el viernes en Oslo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Programas Bienestar ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Programa Bienestar: ¿Quiénes recibirán hasta $5,800 pesos antes de Navidad?

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso. Foto: Adobe / Infonavit

¿Tienes dinero en Infonavit? Así puedes retirar tu ahorro paso a paso

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard. Foto iStock / siete solar

Esto ocurrirá el 19 de diciembre cuando el cometa 3I/ATLAS pase cerca de la Tierra según experto de Harvard

AP

Estados Unidos endurece reglas: fotos para trámites migratorios deberán ser recientes

visa americana. Foto: iStock

Los 4 errores que pueden costarte la visa de turista para Estados Unidos