Caracas. El ministro de Defensa de Venezuela, , aseguró este domingo que el país suramericano ha potenciado la autonomía operativa del Sistema Integrado de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo, en medio de las tensiones con Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el .

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoce como uno de sus mayores triunfos, el haber alcanzado un admirable nivel de independencia tecnológica y de vigorización, incluso en medio de un criminal, sanciones coercitivas y la más grotesca escalada belicista de EU”, dijo Padrino López en un comunicado publicado en Instagram.

El funcionario dijo que lejos de amedrentar, estas “hostiles circunstancias” han potenciado la autonomía operativa y la creación de medios propios que “robustecen el poder defensivo nacional”.

“Con sus modernos radares, sistemas misilísticos, artillería antiaérea y el empleo de aeronaves en estrecha coordinación con la Aviación Militar Bolivariana, el CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) se ha convertido en vanguardia en la defensa integral de la nación”, añadió.

El viernes, el ministro de Defensa venezolano denunció un intento de intimidación por parte de con él sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

Padrino López sostuvo, durante un acto por el 47 aniversario del CODAI, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que esta acción no va a quebrar a la FANB ni al pueblo venezolano.

“Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro , no se equivoquen y no sigan ustedes con su juego de operaciones psicológicas que no nos las tragamos en lo absoluto, para nada”, reiteró entonces.

El martes, dos aviones de combate F-18 estadounidenses se internaron, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24, en el espacio aéreo sobre las aguas del Golfo de Venezuela durante unos 40 minutos.

Los dos aparatos, identificados como dos de la variante F, que son biplaza, realizaron varias idas y venidas en forma de tirabuzón antes de volar con rumbo norte hasta un punto situado a unos 50 kilómetros al oeste de Aruba, donde se presupone que se encontraría el portaaviones USS , el mayor y más sofisticado de EU.

El Pentágono envío hace unas semanas al navío, que se unió a un enorme contingente que Washington mantiene en el desde finales de agosto y que supone su mayor despliegue en la región en décadas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera una amenaza para propiciar un cambio de Gobierno.

