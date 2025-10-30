Bloqueo comercial a Cuba: ¿Qué es y en qué consiste?

En las últimas semanas, el Gobierno de Cuba ha llamado la atención de distintos activistas, colectivos y usuarios en plataformas digitales, luego de señalar al gobierno de Estados Unidos de "presionar y engañar" a otros países para unirse a un bloqueo comercial contra Cuba, limitando las relaciones económicas con la isla.

En respuesta, el subsecretario de Estado de Estados Unidos Christopher Landau, respondió que no existe un "bloqueo" a la isla, ya que, de ser así no llegaría el petróleo mexicano y los turistas extranjeros al país.

Por su parte, mediante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llevó a cabo una trigésima tercera sesión en busca de poner fin a este "bloqueo económico, comercial y financiero". Durante esta sesión, México respaldó abiertamente a la organización en la búsqueda de una resolución que ponga fin a esta medida. En la votación, la resolución fue aprobada por 165 países.

Cubanos en México protestan en embajada de EU contra bloqueo ante votación en la ONU (28/10/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Como era de esperarse, Christopher Landau se pronunció ante el posicionamiento de México, expresó que como "amigo de México" le entristece leer una mentira y reiteró que no existe ningún "bloqueo comercial" a Cuba, asegurando que la isla recibe bienes y visitantes de muchos países de manera libre. Asimismo, culpó nuevamente al gobierno cubano de su pésima gestión económica.

¿Qué es un bloqueo comercial y en qué consiste?

Un bloqueo comercial consiste en el aislamiento económico de un país o región mediante la restricción o prohibición total del comercio en él, a menudo para ejercer presión política o económica. Esta medida puede implicar el cierre de fronteras, puertos y aeropuertos, así como el control de los recursos naturales del país afectado. A esta medida se le considera un acto de guerra y afecta el comercio con cualquier otro país.

Por su parte, de acuerdo con el sitio "Visor Judicial", el embargo es la prohibición o restricción de comerciar y entablar negociaciones con un país específico, pero a menudo no incluye el uso de fuerza naval o física asociada usualmente a un bloqueo. El embargo se centra en prohibiciones legales de comercio, mientras que el bloqueo utiliza la fuerza para cortar las comunicaciones y el suministro de un lugar.

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

¿Por qué Estados Unidos bloqueó a Cuba?

El bloqueo comercial a Cuba fue impuesto en 1960, tras la nacionalización de bienes y empresas estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro, después de la Revolución Cubana, y fue impuesto para presionar por un cambio de gobierno, justificando el mantenimiento del embargo por la falta de democracia y el historial de derechos humanos del gobierno cubano, mientras que Cuba lo califica de violación de los derechos de su población.

*Con información de Eduardo Dina.

