El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que su país está "alzado" y se mantiene en "rebeldía" contra lo que consideró como la "acción nefasta" del "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos.

Lo anterior, en momentos de tensión entre ambos países por el despliegue aeronaval que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump en el mar Caribe, visto por Caracas como una "amenaza".

