Suman 13 millones de asistentes a la Basílica de Guadalupe; prevén llegada de peregrinos hasta el 14 de diciembre
"Limones" llega al Altiplano; ingresan a operador financiero de "El Mayo" y a 5 más a penal de máxima seguridad
Demócratas publican más fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein en las que aparecen Trump, Clinton y Bill Gates
Inicia este viernes programa “Conduce sin Alcohol” 24 horas en CDMX; se extenderá hasta el 11 de enero de 2026
Publican decreto sobre cancelación de suscripciones y membresías; esto dice para beneficio de consumidores
Recuperado, Ealy Ortiz retoma su liderazgo en EL UNIVERSAL; encabeza comida de fin de año de la empresa
Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado
Volcadura provoca choque e incendio de dos tráileres en carretera de Guanajuato; ambos operadores resultaron calcinados
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que su país está "alzado" y se mantiene en "rebeldía" contra lo que consideró como la "acción nefasta" del "imperialismo norteamericano", en referencia a Estados Unidos.
Lo anterior, en momentos de tensión entre ambos países por el despliegue aeronaval que ordenó el presidente estadounidense Donald Trump en el mar Caribe, visto por Caracas como una "amenaza".
Lee también Ya es 2026 en Venezuela: Nicolás Maduro anuncia que "ya empezó" el nuevo año, a mitad de diciembre
Ley General de Aguas incluyó observaciones del Consejo Nacional Agropecuario; destacan "buen diálogo con la autoridad”
