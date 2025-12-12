Estados Unidos anunció la terminación de programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos, argumentando abusos de estas protecciones.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) anunció el fin del llamado "Family Reunification Parole (FRP)" para estos siete países.

La administración indicó que estos programas fueron utilizados de manera indebida, permitiendo que personas poco verificadas eludieran el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.