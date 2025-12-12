El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, tras mantener una llamada con los líderes de Tailandia y de Camboya, que ambos países han acordado "cesar todos los disparos a partir de esta noche".

"Esta mañana tuve una muy buena conversación con el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, y el premier de Camboya, Hun Manet, sobre el lamentable resurgimiento de su prolongada guerra. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche y volver al Acuerdo de Paz original firmado conmigo y con ellos, con la ayuda del Gran Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim", posteó en Truth Social.

Añadió que "la bomba en la carretera que originalmente mató e hirió a numerosos soldados tailandeses fue un accidente, pero Tailandia respondió con firmeza. Ambos países están listos para la PAZ y para continuar el comercio con los Estados Unidos de América.

La disputa se remonta al acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia (que ocupaba el territorio que ahora es Camboya) para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera entre ambas naciones. Fotoarte: El Universal

"Es un honor para mí trabajar con Anutin y Hun para resolver lo que podría haber degenerado en una gran guerra entre dos países por lo demás maravillosos y prósperos. También quisiera agradecer al Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, su ayuda en este importante asunto".

