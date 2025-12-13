Dictan prisión preventiva al líder de "Los Cabrera", conocido como "El Limones"; es acusado de portación de armas y narcotráfico

En audiencia inicial que se desarrolló de manera privada, a petición de la FGR, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Edgar Rodríguez Ortiz, "El Limones", y la próxima semana resolverá si lo vincula a proceso por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores, así como delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico.

La Fiscalía General de la República (FGR) presumió que logró que el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, calificara de legal la detención de Rodríguez Ortiz, quien seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

La FGR lo señala como presunto operador financiero de “Los Cabrera” del Cártel de Sinaloa y dirigente del grupo sindical Catem.

Lee también “Nadie puede decir que no era de la CATEM”, asegura gobernador de Durango, tras captura de "El Limones", presunto integrante de Los Cabrera

Indicó que al reanudarse la audiencia luego de una suspensión, el Ministerio Público del caso solicitó la vinculación a proceso pero la defensa de "El Limones" se acogió a la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, lo cual ocurrirá la próxima semana.

Investigaciones ministeriales refieren que, en conjunto con la familia “Los Herrera” del municipio de Gómez Palacio, Durango, y el “Cártel de Sinaloa”, posiblemente financian células delictivas en Torreón, Coahuila.

Asimismo, se identificó que el grupo delictivo al que pertenece ha sido identificado como posible responsable de realizar amenazas y extorsiones en contra de comercializadores de pollinaza y ganaderos del municipio de Agua del Río, Chihuahua.

Edgar Rodríguez Ortiz fue detenido en días pasados, por agentes federal al ejecutar una orden de cateo en inmediaciones de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango, Durango, donde fueron aseguradas armas largas, un vehículo, cargadores, equipo táctico y objetos constitutivos de delito.

Lee también Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc