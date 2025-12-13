Sheinbaum promete más seguridad en Chihuahua, Sinaloa y Durango; restituye 3 mil hectáreas de tierra a pueblos indígenas

En una de las regiones más complejas del país en materia de seguridad, ubicada en el llamado Triángulo Dorado —zona marcada históricamente por la presencia del crimen organizado y que abarca territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno atiende los problemas de inseguridad mediante una mayor presencia de la Guardia Nacional y coordinación con autoridades estatales.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Guadalupe y Calvo, la mandataria federal reconoció que existen dificultades en los caminos de la región, pero afirmó que ya se trabaja para enfrentarlas de manera conjunta con el gobierno estatal.

“También ya estamos viendo eso aquí con Guardia Nacional; sabemos que está ese problema en los caminos y estamos viendo cómo, con la gobernadora, también ayuda a resolver”, expresó al escuchar la petición de una habitante durante una ronda en la que se abrieron micrófonos para solicitudes.

Sheinbaum restituye tres mil hectáreas de tierra a la comunidad ódami de Malanoche

Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por funcionarios federales, autoridades tradicionales indígenas y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, durante la firma del decreto presidencial mediante el cual se restituyen tres mil hectáreas de tierra a la comunidad ódami de Malanoche, como parte del Plan de Justicia para los Pueblos de la Sierra Tarahumara.

Ante decenas de habitantes reunidos en la comunidad de Santa Tulita, la presidenta subrayó la relevancia histórica del acto, al señalar que, pese a más de dos siglos de vida independiente y diversos cambios constitucionales, no fue sino hasta 2024 cuando se reconoció plenamente a los pueblos originarios como sujetos de derecho público en la Constitución.

“Se trata de entregarles lo que siempre fue de ustedes, pero que no había sido reconocido. Hoy se hace justicia territorial”, afirmó la mandataria, al destacar que esta restitución forma parte de una transformación profunda en la relación del Estado con los pueblos indígenas.

Claudia Sheinbaum durante restitución de tres mil hectáreas de tierra a la comunidad ódami de Malanoche en la Sierra Tarahumara (13/12/2025). Foto: Especial

Durante el encuentro, Sheinbaum escuchó directamente las demandas de los habitantes de la región, quienes solicitaron mayor seguridad, pero también atención a rezagos históricos en servicios básicos como electrificación, acceso a internet, construcción y rehabilitación de carreteras, escuelas, hospitales y la permanencia de médicos en las comunidades serranas.

La presidenta anunció que las familias beneficiadas con la restitución de tierras serán incorporadas al programa Sembrando Vida, con el objetivo de impulsar la producción forestal y agrícola, además de garantizar recursos directos a las comunidades indígenas a través del presupuesto federal, el cual —dijo— irá en aumento año con año.

Finalmente, reiteró su compromiso de regresar a la región para dar seguimiento a los acuerdos, particularmente en materia de seguridad, infraestructura, salud y educación, en una zona donde la presencia del Estado ha sido históricamente limitada y donde, aseguró, la justicia social debe convertirse en una realidad tangible.

