Sheinbaum reconoce labor de las Fuerzas Armadas; hombres y mujeres que entregan su esfuerzo y su vida por amor al pueblo, destaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una visita a la Base Aérea Militar, al Centro Nacional de Adiestramiento y al criadero de ganado ubicados en el Campo Militar de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua, donde destacó la entrega y el compromiso de las Fuerzas Armadas con el país.

Acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, la mandataria federal convivió con las familias de las y los elementos militares que residen en esta región, a quienes expresó su reconocimiento por el papel fundamental que desempeñan en la vida institucional y social del país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo subrayó que las Fuerzas Armadas están integradas por “hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria”, y afirmó que representan un orgullo para México.

La presidenta resaltó que el trabajo cotidiano del Ejército y la Fuerza Aérea es clave para la defensa de "Nuestras Fuerzas Armadas están formadas por hombres y mujeres valientes, quienes entregan su esfuerzo, su honor y su vida por amor al pueblo y a la patria. Son un orgullo", escribió.

Este sábado, la mandataria federal estará en la sierra Tarahumara, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

