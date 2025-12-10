La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo brinda su conferencia matutina del 10 de diciembre de 2025 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Reconoce Sheinbaum a organizadores de Semana Santa de Iztapalapa tras declaratoria de la UNESCO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este miércoles el reconocimiento de la UNESCO, que declaró la Semana Santa de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y destacó el trabajo comunitario que ha permitido conservar esta tradición histórica. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

A un mes del Plan Michoacán, Carlos Torres anuncia acciones clave para diciembre

A un mes de iniciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, desplegado tras el asesinato de Carlos Manzo, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, presentó un balance de avances y el calendario de acciones que se implementarán durante diciembre en todo el estado. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Avanzan Ferias del Bienestar como parte del Plan Michoacán; la respuesta ha sido extraordinaria: Segob

A un mes de haberse presentado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, presentó avances de las Ferias del Bienestar en el estado. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Se han visitado más de 405 mil viviendas en Michoacán para darles a conocer el Plan Michoacán: Bienestar

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que a un mes de iniciado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia hasta el día de hoy se han visitado más de 405 mil viviendas, de las más de millón 200 mil que hay en ese estado, en donde se les informa sobre los objetivos del Plan y el acceso a los programas establecidos en especificó para este, como becas, pensiones, y programas. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Es muy bonito viajar en Mexicana de Aviación: Sheinbaum; “va muy bien” la aerolínea del pueblo, afirma

Al destacar la adquisición de la quinta adquisición de la aeronave EMBRAER E-195 para Mexicana de Aviación, Sheinbaum Pardo expresó que “es muy bonito” viajar en la aerolínea “del pueblo” que sale del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum agradece reconocimiento del New York Times; dedica distinción a artesanas mexicanas

Luego de ser incluida entre las 67 personas más elegantes del mundo en 2025 por el New York Times, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció el reconocimiento, pero subrayó que el verdadero mérito es de las artesanas y costureras mexicanas que confeccionan las prendas que utiliza en actos oficiales, incluidos los vestidos que llevó durante el Sorteo del Mundial 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Siguen reunidos equipos de México y EU para buscar acuerdo por Tratado de Agua, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que continúan esta mañana las reuniones entre equipos de los gobiernos de México y Estados Unidos, las cuales iniciaron el día de ayer, para buscar un acuerdo, tras el amago de Donald Trump de imponer aranceles de 5% por el incumplimiento de la entrega de agua de México a EU con base del Tratado de Aguas de 1944. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum descarta renegociar el Tratado de Aguas de 1944 pese a presión arancelaria de Trump

Pese a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 5% si México no entrega el volumen de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Sheinbaum Pardo dejó claro que no está sobre la mesa una renegociación del acuerdo bilateral. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sheinbaum reporta 142 mil mexicanos repatriados desde administración de Trump; reitera rechazo al maltrato

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ante las redadas en Estados Unidos, han sido repatriadas 142 mil personas mexicanas desde el 20 de enero, cuando Donald Trump entró a la Presidencia de Estados Unidos. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

"Es benéfica para todas y todos"; Nueva Ley General de Aguas no afecta la propiedad privada: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la recién aprobada nueva Ley General de Aguas es benéfica para la nación, y que no afecta la propiedad privada. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

