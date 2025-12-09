Rommel Pacheco agradece el respaldo de Claudia Sheinbaum para el deporte mexicano

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha colocado al deporte como uno de los pilares en su administración, una visión que ha sido reconocida por Rommel Pacheco.

El medallista en Copas del Mundo de Clavados y actual titular de la Conade compartió que el compromiso presidencial con los atletas mexicanos es un eje fundamental para impulsar el alto rendimiento y fortalecer la cultura física en todo el país.

Con la creación de programas sociales, el apoyo a campamentos y competencias internacionales, la estrategia busca que el deporte sea una herramienta de transformación social y orgullo nacional.

“Al iniciar Claudia Sheinbaum su discurso en el Premio Nacional de Deportes, vio a los atletas y mencionó que los seguiría apoyando. Ella está muy consciente de que el deporte transforma vidas y es fundamental para el tejido social. Estamos muy contentos al ser un eje fundamental; está muy comprometida con el deporte en las dos vertientes: La parte social, con acceso para todos, y el semillero para llegar al alto rendimiento”, mencionó Rommel, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Pacheco, quien está agradecido y comprometido con el objetivo de transformar el rostro del deporte en México, aseguró que el respaldo a los atletas está garantizado.