Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ha puesto sobre la mesa un reto que refleja confianza y ambición.

Luego de un año histórico, en el que los atletas nacionales demostraron que la disciplina y el trabajo constante pueden transformar expectativas en resultados, Pacheco vislumbra los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como el escenario ideal para consolidar ese impulso.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el exclavadista olímpico subrayó que la meta en tierras estadounidenses es romper el récord histórico de preseas y llevar a México al doble dígito.

“El promedio histórico de medallas en Juegos Olímpicos está entre dos y cinco. El máximo fue cuando México fue sede, en 1968, con nueve. Podría ser positivo romper el récord... Seis medallas ya sería algo positivo. Pero sí queremos apostarle aún más, sería romper el récord de las nueve medallas, tener doble dígito”, mencionó.

Pacheco refrendó su confianza, estableciendo que —de haber sido en 2025 la máxima justa deportiva— se hubiera llegado a esa marca.

“Tenemos el pronóstico de entre cuatro y 10 medallas, pero siempre aspiramos a más. Estamos retomando los deportes que en París 2024 quedaron en final, más los que ascendieron al programa. Saldrán algunas gratas sorpresas y vamos a apoyarlos con todo. En el deporte, hay que tener metas y sí hay que comprometerse. Si este año hubieran sido los Olímpicos, hubiéramos superado esa marca”, dijo.