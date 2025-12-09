Culiacán, Sin.- Tras un nuevo enfrentamiento entre grupos rivales en la zona residencial de Santa Fe, en la parte nor-poniente de la capital, en la que una persona resultó muerta y tres más lesionados, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado lograron la detención de tres civiles que participaron en la confrontación.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se tuvo conocimiento que cuatro personas del sexo masculino fueron ingresados a un hospital con heridas de bala, uno de los cuales falleció a causa de las lesiones.

En el estacionamiento del hospital se aseguró un vehículo en el que fueron trasladados los cuatro lesionados, y en cuyo interior se encontraron tres rifles automáticos . Se conoce que la unidad fue despojada en forma violenta a su propietario en la zona de Santa Fe.

Los elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado a través de trabajos de inteligencia, lograron ubicar a tres de los participantes en la confrontación armada, los cuales fueron detenidos en el fraccionamiento Málaga Residencial, a los cuales les aseguraron cinco armas de fuego y un vehículo.

Estos nuevos hechos se suman a un enfrentamiento registrado 20 horas antes, en la sindicatura de Tepuche, al norte de la capital del estado, en donde dos hombres resultaron muertos, una camioneta calcinada y dos heridos, como resultaron de un enfrentamiento entre miembros de dos grupos rivales, donde se reportaron detonaciones de artefactos explosivos improvisados.

Las autoridades de seguridad pública, militares, miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaria de Protección Ciudadana Federal que acudieron a la zona del poblado de Molo Viejo, encontraron a dos presuntos gatilleros muertos, una camioneta Ford Rapto con blindaje artesanal y una Pick Up calcinada.

Por las decenas de casquillos percutidos de armas automáticas y varios artefactos explosivos improvisados sin detonar, se presume que la confrontación entre los miembros de los dos grupos delictivos duró varios minutos.

Los elementos federales que acudieron a la zona del conflicto al recorrer la zona, escucharon ruidos y quejidos entre el monte, por lo que procedieron a revisar y encontraron a dos civiles armados con equipos tácticos heridos, por lo que procedieron a desarmarlos y brindarles la asistencia médica y remitirlos a un hospital bajo resguardo.

Cerca de la camioneta que resultó calcinada fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, el cual presentó graves quemaduras y la segunda víctima, se presume que descendió de la unidad en llamas e intentó huir cuando cayó muerto.

