“Nadie puede decir que no era de la CATEM”, asegura gobernador de Durango, tras captura de "El Limones", presunto integrante de Los Cabrera

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal aseguró que nadie puede negar que Édgar “N”, “El Limones”, detenido el miércoles en el estado por presuntamente pertenecer al grupo criminal de “Los Cabrera” y operar una red de extorsiones en La Laguna, perteneciera a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).

“Nadie puede decir que no era de la CATEM. Todos estamos de acuerdo en eso. La verdad es algo insólito porque todos los que vivimos aquí sabemos que era de la CATEM, bueno hasta reuniones se tuvo con la Confederación cuando quisieron empezar y en La Laguna como que se enclaustraron, se quedaron y desgraciadamente cayeron en malas prácticas que llevaron a que esto sucediera”, comentó.

Pedro Haces, líder nacional de la CATEM, ha negado que Édgar “N”, “El Limones”, fuera parte de la estructura de la CATEM, a pesar de las evidencias que muestran que se ostentaba como secretario de Organización. Además, productores agropecuarios, agricultores, transportistas y comerciantes, habían denunciado públicamente a la CATEM de estar detrás de las extorsiones y cobros de piso en La Laguna de Durango.

El mandatario estatal dijo desconocer si el dirigente nacional supiera de lo que realmente estaban haciendo, pero contó que llegó a platicar con él y este le dijo que iban a entrar a Durango capital, “y le dije así no van a poder entrar”.

Añadió que las cosas ya están hechas y fue un golpe “muy fuerte” para el tema de seguridad de manera positiva en la Comarca Lagunera.

Aseguró que no bajarán la guardia y reforzarán el tema de seguridad con más equipos y patrullas para los policías para que los criminales vean que tienen con qué responder ante cualquier ataque. “El mensaje es decirles no se metan en La Laguna. No tiene caso que le quieran hacer al vivo porque los vamos a agarrar. Tenemos gran coordinación con el Mando Especial, con el gobierno de Coahuila. Estamos trabajando juntos”, resaltó.

