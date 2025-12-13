Reynosa, Tamaulipas.- Cuatro personas sin vida fueron localizadas en un domicilio de la calle Italia 170 en la colonia Campestre en Reynosa, Tamaulipas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se encuentra realizando las investigaciones correspondientes sobre el homicidio de tres hombres y una mujer.

Fiscalía de Tamaulipas investiga hallazgo de cuatro muertos en Reynosa; tres hombres y una mujer Foto: Especial.

La Guardia Nacional recibió el llamado de alerta de familiares que encontraron los cuerpos al ingresar al domicilio. Las víctimas fueron encontradas en distintas áreas del domicilio así como en un taller de hojalatería que se encuentra en el lugar.

Trascendió que los cuerpos presentaban lesiones por arma de fuego.

Entre las personas fallecidas se identificó al propietario del inmueble, Romeo Orlando “L”, de 69 años, así como a su esposa María Guadalupe “A”, de 48 años, las otras dos víctimas serían trabajadores del sitio.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y comenzó a recabar evidencias que puedan esclarecer los hechos.

