Juchitán, Oax. – Mediante un comunicado, la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), informó que aún no hay convocatoria para elegir sustituto del líder de Salina Cruz, Noé Pérez Urquidi, asesinado a balazos a finales del pasado mes de octubre.

El comunicado, suscrito por el coordinador del comité estatal, Jaime Paz López, señala que “hasta el momento no existe convocatoria alguna para renovar o convocar a elección de la nueva dirigencia sindical en Salina Cruz”.

De esa forma, la CATEM salió al paso de posibles madruguetes o intentos de destapes, luego que en medios digitales se filtró la posibilidad de que el dirigente transportista, Armando Reyes, fuera designado como presidente sustituto del fallecido, Pérez Urquidi.

Lee también: Procuraduría de Hidalgo inicia carpeta de investigación por accidente sobre carretera México-Tampico que dejó 5 muertos y 27 lesionados

La dirección estatal de ese organismo sindical, informó que tras el asesinato de Pérez Urquidi, el encargado de la CATEMA en Salina Cruz, es y seguirá siendo hasta nuevo aviso, José Antonio Castillo Herrera.

“Pedimos a los medios de comunicación y a los líderes de opinión, que no desinformen a la ciudadanía, pero sobre todo a la base trabajadora a fin de no causar confusión”, señala el comunicado.

Durante la construcción de la escollera oeste rompeolas en Salina Cruz, que requirió una inversión de cinco mil millones de pesos, la CATEM, con los camiones de volteo y góndolas de sus agremiados, desempeñó un papel relevante en el acarreo de millones de toneladas de rocas.

Noé Pérez Urquidi, fue ejecutado con disparos de arma de fuego al salir de un restaurante ubicado en la plaza El Pabellón, de Salina Cruz. El asesinato ocurrió cerca de las 10 de la mañana el lunes 27 de octubre de este año. El homicidio sigue impune. No hay detenidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr