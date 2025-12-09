Juchitán. – Por los fuertes vientos, un tráiler volcó sobre la carretera Panamericana, entre La Venta y La Ventosa, y después quedó calcinado tras ser alcanzado por las llamas que provocó la ruptura de una línea de alta tensión que incendió pastizales.

Tras la volcadura, el conductor identificado como Daniel Azoños Barrón, de 25 años y originario del estado de Querétaro, fue rescatado por bomberos de Juchitán, pues había quedado prensado de las piernas dentro de la cabina del tráiler y llevado al hospital.

Después de la volcadura del tráiler, justo en la zona donde los vientos alcanzas rachas de 100 kilómetros por hora durante esta temporada de frentes fríos, las ráfagas rompieron una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que incendio un área de pastizales secos.

Las llamas se propagaron de inmediato y alcanzaron al tráiler vacío, volcado a un costado de la carretera Panamericana y quedó calcinado, El accidente provocó que las autoridades cerraran el paso de todo tipo de vehículos, mientras llegaban técnicos de la CFE y se sofocara el incendio.

Desde ayer, las autoridades de Protección Civil emitieron un comunicado advirtiendo a la población en general sobre el ingreso del frente frio número 19, que ocasionaría el descenso de las temperaturas, lluvias en las zonas montañosas del Istmo y olas altas en el Golfo de Tehuantepec.

Luego de la volcadura de hoy, las autoridades regionales de Protección Civil restringieron el paso de tráileres con cajas vacías en el tramo Santo Domingo Ingenio-La Ventosa, donde hay vientos de 100 kilómetros por hora y rachas de hasta 110 kilómetros, por el frente frío 19.

Debido a las olas de tres a cuatro metros en el Golfo de Tehuantepec y en los sistemas lagunares del Istmo, las autoridades “exhortaron a los pescadores ribereños y a la pesca menor que se resguarden para evitar pérdidas humanas y materiales por el alto oleaje y vientos del norte”.

En el puerto de Salina Cruz, las autoridades de la Terminal Marítima ordenaron el retiro de los buques petroleros atados a las boyas de Salinas del Marqués, donde cargaban combustóleos y fueron fondeados mar adentro, para evitar derrames por los fuertes vientos.

Mientras que, en el vecino municipio de El Espinal, los fuertes vientos doblaron la estructura de un árbol de navidad colocado en el centro del parque municipal. Las autoridades dijeron que no hubo daños personales. Los efectos del frente frío 19 se mantendrán hoy y mañana.

