Culiacán, Sin. A11 de Dic.- En la revisión de dos nuevos módulos del centro penitenciario de Culiacán, el Grupo de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal aseguró 15 cargadores para teléfonos celulares, siete puntas, cuatro módems, tres USB, dos bandas anchas y dos equipos de telefonía móvil.

Con respaldo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que reforzaron la seguridad en el exterior del centro de reclusión, la nueva inspección se concentró en dos nuevos módulos, en los cuales se tuvieron hallazgos de equipos prohibidos, por lo que se notificó a las autoridades judiciales sobre lo asegurado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la revisión en este penal culminó sin incidentes y se realizó con apego a los derechos humanos de los internos, a quienes se les notificó sobre las acciones efectuadas.

El nuevo operativo se realizó a solo dos días de que en este mismo centro penitenciario, poco después del hallazgo del interno Álvaro “N” colgado con una cuerda en el módulo 14, los elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado localizaron siete cargadores para teléfonos móviles, un celular, un módem y siete puntas.

Las autoridades de seguridad pública del estado dieron a conocer que se continúan con los operativos sorpresivos en los tres centros de reclusión de las ciudades de Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, como parte de los programas preventivos.

En la nueve revisión que se efectuó poco después de que se descubriera que el interno Álvaro “N”, no asistió a la toma de lista la mañana del miércoles pasado, por lo que se dispuso su búsqueda, hasta que fue hallado colgado, en el módulo catorce, lo que hace presumir que pudo tratarse de un posible suicidio.

Los peritos forenses de la Fiscalía General del Estado que acudieron a recoger el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, le van a practicar la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte y poder deslindar responsabilidades.

