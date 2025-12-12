Hallan muerto a Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco; autoridades investigan fallecimiento

La madrugada de este viernes 12 de diciembre fue hallado el cuerpo sin vida de Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco.

El hallazgo ocurrió en la calle 627 de la colonia Parques del Castillo, donde vecinos reportaron ruidos extraños dentro de la vivienda.

Al llegar los policías, notaron que la puerta se encontraba abierta y al entrar encontraron el cuerpo sin vida del funcionario.

Por su parte, el ayuntamiento de El Salto informó que se encuentran colaborando con las autoridades estatales para realizar la investigación sobre el hecho.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el funcionario se encontraba en su casa en compañía de varias personas cuando ocurrió el incidente.

“Con profundo dolor hoy quiero expresar mi tristeza por el fallecimiento de mi amigo y colaborador Kike Estrada. Kike fue una persona comprometida, generosa y siempre dispuesta a servir. Su entrega, su calidad humana y su amor por El Salto dejan una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de caminar a su lado", escribió la edil a través de sus redes sociales”, señaló la alcaldesa de El Salto, Elena Farías, en sus redes sociales.

En tanto, el DIF municipal también expresó sus condolencias: “Con profundo respeto el Sistema DIF Jalisco, expresa sus condolencias a la familia Estrada Jiménez por el sensible fallecimiento de Enrique Estrada, Director del DIF Municipal de El Salto”.

