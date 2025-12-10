Más Información
EU confisca buque petrolero frente a costas de Venezuela, confirma Trump; "el más grande jamás incautado"
“Estamos hablando por separado con México y Canadá sobre el T-MEC”, dice representante comercial de EU
Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento
Culiacán, Sin.- En uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fue encontrado otro interno muerto, en esta ocasión, el personal de custodios, lo descubrió suspendido de una cuerda, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue las causas de su fallecimiento.
Solo el pasado día tres de diciembre, en una calda cerrada desde su interior, fue descubierto otro interno tirado en el piso, sin que se diera mayores detalles del hecho, ni la identidad de la víctima, como parte de los protocolos.
Lee también SCJN invalida Haberes de Retiro de magistrados de Morelos; invadieron competencia del Congreso estatal, resuelve
A través de un escueto comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fue durante el pase de lista cuando se detectó que faltaba un interno, por lo que se procedió a una revisión de cada uno módulos, donde se descubrió que esta se encontraba colgado.
En el transcurro de este mes, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, prácticamente diario se han practicado revisiones sorpresivas, ante los continuos hallazgos de equipos electrónicos, dosis de diversas drogas y puntas de fabricación caseras.
Lluvias por frente frío 19 dejan daños en viviendas, ríos desbordados y carreteras afectadas en Chiapas
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]