Culiacán, Sin.- En uno de los módulos del centro penitenciario de Culiacán fue encontrado otro interno muerto, en esta ocasión, el personal de custodios, lo descubrió suspendido de una cuerda, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado para que investigue las causas de su fallecimiento.

Solo el pasado día tres de diciembre, en una calda cerrada desde su interior, fue descubierto otro interno tirado en el piso, sin que se diera mayores detalles del hecho, ni la identidad de la víctima, como parte de los protocolos.

A través de un escueto comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que fue durante el pase de lista cuando se detectó que faltaba un interno, por lo que se procedió a una revisión de cada uno módulos, donde se descubrió que esta se encontraba colgado.

En el transcurro de este mes, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado, prácticamente diario se han practicado revisiones sorpresivas, ante los continuos hallazgos de equipos electrónicos, dosis de diversas drogas y puntas de fabricación caseras.

aov/cr