Cuernavaca.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo contra el Poder Judicial de Morelos al declarar inconstitucional una porción significativa de su Reglamento del Haber por Retiro. La Corte determinó que los magistrados locales se excedieron en sus atribuciones y crearon, por la vía reglamentaria, un beneficio que constitucionalmente solo podía ser establecido por ley.

A través de la controversia constitucional 319/2024, el máximo tribunal anuló el fragmento del artículo 8 que introdujo el supuesto de “retiro forzoso o anticipado por cualquier causa ajena a la voluntad del magistrado”. Los ministros concluyeron que esta figura no existía en la Constitución de Morelos ni en su Ley Orgánica, y su creación vulneró la división de poderes, invadiendo la competencia exclusiva del Congreso estatal.

En su acuerdo la corte consideró que los haberes de retiro no podían ser creados, ampliados ni modificados mediante un reglamento interno.

Precisó que sólo una ley formal, aprobada por el Congreso de Morelos, pudo establecer los supuestos y condiciones para estas prestaciones.

La SCJN fundamentó su decisión en el artículo 127 de la Constitución federal, el cual prohibió expresamente otorgar haberes de retiro que no estuvieran previstos por una ley o decreto legislativo.

Con esta resolución, la Corte desactivó un mecanismo que permitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos modificar las condiciones de retiro sin el aval legislativo, una práctica que, según el fallo, alteró la esencia del sistema normativo.

Al invalidar la porción reglamentaria, la SCJN devolvió al Congreso de Morelos el control total sobre la definición de supuestos, porcentajes y condiciones del haber por retiro.

En entrevista, el presidente magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa sostuvo que resta esperar la decisión del Congreso de Morelos sobre el acuerdo de la Corte, sobre un resolutivo que emitió el Pleno del Poder Judicial del Estado de Morelos.

