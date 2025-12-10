Cuernavaca.- La diputada Jazmín Solano López encabezó la ponencia “Ley de Violencia Ácida, Visibilizar para Transformar” a cargo de María Elena Ríos Ortíz, quien impulsa en todo el país la “Ley Malena”, la cual busca tipificar este tipo de agresión como una forma extrema de violencia de género y garantizar atención integral a las víctimas.

La legisladora presentó la ley conocida en todo el país como la Ley Malena, en honor a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos Ortiz, quien en 2019 sobrevivió a un ataque con ácido que marcó su cuerpo y su vida; pero que también encendió una lucha colectiva.

La legisladora consideró el evento como acto de justicia, de reivindicación y de dignidad al explicar que este año 2025, entraron en vigor las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que tipifican la violencia ácida como delito autónomo y sancionan a los agresores con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, con la cual Morelos se convierte en el estado número 20 en legislar contra esta forma brutal de violencia de género.

En su ponencia “Ley de Violencia Ácida, Visibilizar para Transformar”, la maestra María Elena Ríos Ortiz, quien impulsa en todo el país la “Ley Malena”, que busca tipificar la violencia ácida como una forma extrema de violencia de género y garantizar atención integral a las víctimas, subrayó que existe una revictimización por parte del Estado.

“Quemar a una mujer en Morelos ya es un delito y muy grave”, resaltó la ponente, ya que anteriormente “nuestras lesiones las equiparaban a un moretón y afortunadamente contamos con una Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que contempla la violencia ácida, cuando queman a una mujer ya sea con ácido, sustancias químicas, corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas”, detalló.

Asimismo, dio a conocer que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) detectó 395 víctimas de enero a octubre de 2025, entre ellas “ataques perpetrados y amenazas con quemarlas”; subrayó que la mayoría de los agresores son sus cónyuges o exparejas sentimentales, el 98 por ciento de estos ataques son a mujeres racializadas y con una situación de vulnerabilidad: madres autónomas, indígenas, jóvenes entre 20 y 32 años, y lamentablemente “existen sólo dos sentencias condenatorias en el país”.

La diputada Martha Melissa Montes de Oca Montoya, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, expuso el compromiso y significado en cada una de las actividades que enmarcan los 16 días de activismo por la eliminación de cualquier forma de violencia, y el objetivo de que estos esfuerzos culminen en la aprobación de mejores leyes para todas las mujeres morelenses.

