Edgar Rodríguez Ortiz “Limones”, junto con cinco integrantes de su grupo criminal, fueron ingresados este viernes al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Rodríguez Ortiz, identificado como presunto jefe de plaza de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa "Los Cabrera", ligada a "El Mayo" Zambada, y secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), fue detenido hace unos días en Durango, por fuerzas federales.

Según autoridades federales, "Limones" formaba parte del segundo nivel de la estructura criminal, donde recibía órdenes directas de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.

Asimismo, se tiene conocimiento que recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Lee también Transportistas, campesinos, ganaderos; “El Limones” extorsionaba a todos los giros en La Laguna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano de Edgar Rodríguez Ortiz, quien operaba en la zona de la Laguna, en Durango.

También realizó el bloqueo de empresas con diferentes giros; inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita; tenían características de empresas fachada, además de ser utilizadas para simular pagos de nómina y realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.

Como parte de las acciones en este caso, fuerzas federales detuvieron a cinco personas vinculadas con la célula delictiva de "Limones".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr