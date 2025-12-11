Autoridades federales arrestaron en un inmueble en la ciudad de Durango a Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones o El Cítrico, secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, que comprende Durango y Coahuila; además, es integrante de la organización criminal Los Cabrera, afín a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Se informó que, de acuerdo con investigaciones, El Limones está vinculado con amenazas y extorsiones contra comerciantes y ganaderos de la región. Se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal de Los Cabrera, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 o El 300.

El detenido recibió depósitos millonarios de origen injustificado, hizo transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero y participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes, además de juegos de apuesta.

Fuentes consultadas detallaron que ordenaba realizar cobros de cuotas desde 10 mil pesos mensuales a negocios, talleres mecánicos y centros de rehabilitación, y que tenía el apoyo de autoridades de Durango.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), identificó la operación de la célula delictiva, con lo cual se obtuvieron datos de prueba que fueron presentados ante un juez de control, quien otorgó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Los uniformados desplegaron operativos coordinados en inmuebles ubicados en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas El Cítrico, y aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, enfatizó que esta detención es un golpe directo a las redes de extorsión. “Era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo. La UIF identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”, remarcó el funcionario federal.

El 6 de septiembre la Fiscalía de Durango, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Defensa, realizó un cateo en las oficinas de Gómez Palacio de la CATEM, del diputado de Morena Pedro Haces.

El cateo ocurrió después de que productores de varios sectores en la Comarca Lagunera, incluyendo ganaderos, agricultores, aparceros y transportistas, denunciaron en varias ocasiones ser víctimas de extorsión y cobros de piso por personas vinculadas a la CATEM en Durango.

En agosto pasado realizaron una conferencia de prensa para denunciar públicamente los diversos modus operandi para extorsionar, como el cobro de cuotas para movilizar o comercializar ganado o la venta de forraje a compradores específicos.

Al respecto, el dirigente estatal de la agrupación, Armando Cobián Duarte, manifestó a través de un comunicado que las acusaciones carecían de un sustento legal y pidió que cualquier señalamiento fuera presentado ante las instancias correspondientes.

Pedro Haces niega vínculos con detenido

El diputado federal de Morena, Pedro Haces Barba, negó que Edgar Rodríguez, El Limones, tenga algún vínculo con la CATEM.

En redes sociales, el también secretario de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México hizo un llamado a atender la única información oficial, emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que “en ningún momento establece relación alguna con nuestra organización”.

Haces Barba garantizó que la CATEM seguirá adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días.

FGR asegura propiedad

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una propiedad en Gómez Palacio, Durango, vinculada con El Limones, horas después de realizar un cateo al inmueble.

De acuerdo con testigos, el cateo a la propiedad, ubicada en la calle 20 de noviembre del centro de Gómez Palacio, inició en la madrugada del miércoles. En forma simultánea se llevaron a cabo operativos en las colonias El Ciprés e Hipódromo, esto en la capital del estado. El operativo a la propiedad concluyó a las 14:40 horas y fueron pegadas notificaciones del aviso de aseguramiento.

De igual forma, otro inmueble también fue asegurado. Con información de Erick Moctezuma.