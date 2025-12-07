Más Información

Autoridades federales detuvieron a dos personas que transportaban en siete costales en un tractocamión acoplado a una caja refrigerada en Los Mochis, Sinaloa. En la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 49 + 250, tramo Los Mochis - Navojoa, en el municipio de Ahome, los uniformados le marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja refrigerada y, tras efectuar una inspección de la unidad, hallaron costales que contenían la .

El conductor y su acompañante, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

En un comunicado, el gabinete de Seguridad señaló que con estas acciones, se evita que miles de dosis lleguen a las calles.

Las instituciones refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para evitar el trasiego de sustancias ilícitas.

Esta acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ().

