Autoridades federales aseguraron en el recinto portuario de Mazatlán, Sinaloa, 339 paquetes con 605 kilos de metanfetamina. Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria realizaron una inspección a un tractocamión y detuvieron al conductor.

Decomisaron 339 cajas que contenían sustancias con un peso aproximado de 605 kilos y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga.

En la acción participaron elementos de la Marina, Defensa Nacional, FGR y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

