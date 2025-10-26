Más Información

"Habitación Macbeth", el propio cuerpo como teatro, en el 53° Festival Internacional Cervantino

Última jornada del 53° Festival Internacional Cervantino no tuvo corte de cifras preliminares

Sun Ra Arkestra hizo vibrar la Alhóndiga de Granaditas en el 53 Festival Internacional Cervantino

Cronología de los hechos relacionados con el robo de joyas en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre y el nuevo disco de Rosalía, en los memes de la semana

"El colapso ecológico ya está en marcha": entrevista a Flavia Broffoni

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que fueron vistos tomados de la mano al salir del espectáculo de cabaret en el Crazy Horse de París, donde fueron captados por los paparazzi, según informó TMZ.

El medio de entretenimiento compartió el video del momento a través de sus redes sociales, confirmando que las estrellas habrían hecho pública su relación. Según reportes, ambos habrían tenido una cita para celebrar el cumpleaños número 41 de Katy Perry.

En el video difundido, la supuesta pareja es captada saliendo del teatro de la mano. En ese instante, un fan aprovechó para regalarle una rosa a Katy y desearle feliz cumpleaños. Posteriormente, la cantante y Trudeau subieron a una camioneta para retirarse del lugar.

A inicios de octubre, el mismo medio TMZ publicó unas supuestas fotografías de la cantante y el ex primer ministro canadiense abrazándose y dándose un beso a bordo de un yate en la costa de California, lo que desató diversas teorías sobre cómo habría iniciado su relación.

¿Cuándo se separó Katy Perry de Orlando Bloom?

Desde junio, tras el rompimiento de Orlando Bloom y Katy Perry, fans y distintos medios comenzaron a especular sobre el futuro de la pareja que inició su relación en 2016 y que tuvo a Daisy, su primera y única hija.

Posteriormente, los representantes de ambos emitieron un comunicado a medios estadounidenses como la revista People, donde confirmaron la separación y señalaron que se centrarán en una “crianza compartida”:

“Debido a la gran cantidad de interés y conversaciones recientes en torno a la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes confirmaron que se centrarían en la crianza compartida”.

Ahora con los videos supuestamente se mostraría una relación entre , quienes no han confirmado su relación a través de redes sociales ni en medios de comunicación.

