La CDMX se transformó. Las calles, regularmente grises, se tiñeron de colores pastel, luces LED, pelucas y atuendos llamativos para dar la bienvenida a Katy Perry, quien esta noche arranca su gira mundial The Lifetime.

A las afueras de la Arena CDMX, escenario que será el punto de partida de la cantante, se venden orejitas de conejo, coronas, cobijas, llaveros y hasta estampitas con la imagen de “Santa Katy Perry”.

Pero lo que más llama la atención es la cantidad de fans -también conocidos como Katycats– que esperan con ansias para ver a su estrella en vivo.

Tal es el cado de Jesús Medrano, quien se inspiró en la residencia que Perry hizo en Las Vegas para su atuendo: un hongo gigante.

Pero, para el joven, ser fan de Katy va mucho más allá de divertirse con su música y sus peculiares looks; se trata de ser una comunidad y sobre todo estar.

“He sido fan por más de 16 años. Ya sabemos que cada tanto la quieren cancelar, pero uno aprende a hacer oídos sordos. Ella siempre ha estado ahí. En mi caso, su música me ayudó en un momento duro, antes de la pandemia, cuando viví una etapa de adicciones. Sus letras de resiliencia me hicieron seguir", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Jesús ha sido fan de Katy por años y ahora se prepara para verla en el arranque de su gira. Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL

Más adelante, Alex posa frente a la entrada. Su outfit fue pensado y diseñado especialmente para esta noche:

“Lo mandé a hacer, fueron tres pruebas. Ajustes en las pierneras, cinturón, cuello... hasta bordes en 3D. La creatividad no me daba, pero el resultado me encantó”

Para él, el vínculo con Katy empezó a los siete años y tiene una historia muy personal con la cantante estadounidense.

“Escuché 'Hot n’ Cold' por una tía y desde ahí no paré. Sus mensajes de amor y fuerza me ayudaron cuando salí del clóset. 'Firework' fue como una curita en el corazón. Katy fue como un ángel. Me sentía solo y ella me recordaba que viene el arcoíris.”

Para Alex, la música de Katy Perry, sirvió como un refugio en los momentos más difíciles de su vida. Foto: Marlem Suárez.

Mientras tanto, Rosemary y Gabriela, fans originarias de Costa Rica y Venezuela, disfrutan del ambiente.

“El fandom en México es muy energético, muy alegre”, dicen. Sus outfits los consiguieron por internet o prestados entre amigas. “Queríamos algo lleno de color, porque Katy es luz”, comparten.

Para ellas, más que un refugio en momentos oscuros, Katy siempre ha sido sinónimo de alegría.

“Me da positivismo. No es que me haya salvado de un momento duro, pero su música siempre me sube el ánimo. Teenage Dream es mi himno”, asegura Gabriela.

El show está por comenzar y la ciudad, que casi siempre es un caos, ahora lo es más, pero lleno de color, brillos y la música de Perry que suena entre los asistentes que van ocupando sus lugares.

En cada recuerdo personal hay una canción, un show, una frase, un video que dejó huella. En una época de redes encendidas por polémicas, sus fans responden con corazones, dulces y, sobre todo, en comunidad.

Porque mientras algunos critican, los Katycats responden con un mensaje claro: "baby, you’re a firework".

