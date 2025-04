Esta semana la Ciudad de México será el escenario para dos grandes estrellas del pop, Lady Gaga y Katy Perry, cuyo factor en común es que ambas presentan shows espectaculares, donde la teatralidad es un elemento que no puede faltar, sin mencionar que los éxitos son muchos,pero esto es lo que se puede esperar de sus conciertos.

Viva la Mayhem

Si hay algo que no tiene el espectáculo de Lady Gaga es sencillez ominimalismo, ya en sus presentaciones la semana pasada en el Festival Coachella dio una prueba de ello. Para comenzar en el escenario que se desarrollará este espectáculo, es una especie de santuario lleno de simbolismos, pero no será un sólo espacio en donde se desarrollará este gran performance, una pasarela conectará a otro escenario con el cual los espectadores tendrán oportunidad de ver a su ídolo desde otro punto de vista.

El vestuario tampoco se queda atrás, comenzando con el cual abre sus how, se trata de un recargado atuendo rojo enorme, que claro está no le servirá para moverse pero sí para convertirse en una especie de elevador en el que subirá y bajará, y además hará las funciones de una jaula.

Pero también habrá otros que le permitirán ejecutar las complejas coreografías que Parris Goebel diseñó, y que explotan muy bien el histrionismo de Gaga.

El posible set list de este concierto podría incluir los temas: BloodyMary, Abracadabra, Judas, Paparazzi, Alejandro, How Bad Do U Want Me,Born This Way, por mencionar algunas.

¿Dónde? Estadio GNP, 26 y 27 de abril, 21 horas.

The Lifetimes Tour

Ahora nos vamos completamente del otro lado con el espectáculo que Katy Perry ofrecerá en la CDMX, el cual será lleno de color y luz,como siempre ha caracterizado sus presentaciones. Esta vez la ciencia ficción será el tema que abordará en el escenario, concepto que tomó de la película "Blade Runner", la cual ha marcado un hito no sólo en el cine sino en la estética de la moda, donde el neón y la mezcla de texturas son las bases.

Como era de esperarse el anuncio del setlist no fue nada común, ya que lo hizo hace una semana durante su vuelo al espacio a bordo del BlueOrigin NS-31, muy ad hoc con el concepto de su gira, y las canciones son las siguientes: Artificial, Chained to the Rhythm, Teary Eyes,Dark Horse, Woman's World, California Gurls, Crush, I'm His, He'sMine, Wide Awake, All the Love, E.T., Teenage Dream, Hot n Cold, LastFriday Night, por mencionar algunas.

En su cuenta de Instagram ha compartido algunos aspectos del show,desde acrobacias aéreas, peleas coreografiadas, aditamentos y vestuario futurista, etcétera, que los mexicanos serán los primeros en ver, y sin duda alguna el escenario será de otro mundo, porque no sólo habrá pantallas y proyecciones, también la escultura gigante de un atlante sosteniendo al mundo y que dominará la escena.

¿Dónde? Arena Ciudad de México, 23, 25 y 26 de abril, 21 horas.

