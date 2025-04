Lady Gaga sorprendió con el gran espectáculo que ofreció anoche, durante su participación en el Festival Coachella, debido a la gran producción del show, el cual está recibiendo muy buenas críticas, por lo que sus fans mexicanos cuentan los días para que la cantante visite nuestro país y ofrezca sus ya tan esperados conciertos en el Estadio GNP Seguros, ¡faltan menos de 15 días!

La cantante fue la encargada de cerrar el primero de los tres días en que se desarrolla Coachella, uno de los festivales más importantes, organizados en Estados Unidos, desde 1999.

Antes de que Gaga, de nacimiento Stefani Joanne Angelina Germanotta, se presentase, la antecedieron los shows de Missy Ellliot y Benson Boone.

Lee también: Lady Gaga transforma Coachella 2025 en un viaje por sus videoclips y grandes éxitos

Pero no fue sino hasta que las luces se apagaron y la teatralidad con la que la cantante apareció en el escenario del Empire Polo Club que se escuchó un alarido al unísono, que provenía de la audiencia que, expectante esperaba que la cantante volviera a interpretar sus mayores éxitos.

A lo largo de hora y media, Lady Gaga interpretó 20 temas, entre los que se destacaron "Bloody Mary", "Abracadabra", "Poker Face", "Perfect Celebrity", "Paparazzi", "Born this way" y "Bad Romance", por mencionar algunos.

Y aunque es bien sabido que la cantante entrega todo en el escenario, la gran producción del espectáculo, aunado al concepto de su vestuario y el desenvolvimiento de sus bailarines produjo que, auntomáticamente, su nombre se hiciera tendencia como ejemplo de lo que los fans esperan cuando pagen grandes cantidades de dinero para ver a su cantante favorito.

En el caso específico de su vestuario, se ha reportado que el vestido rojo que utilizó fue fabricado a lo largo de tres semanas, debido a que, en su interior, contaba con una estrectura de acero; también se necesitaron 275 metros de tela para simular las cortinas que formaban parte del concepto, una especia de jaula con elevador.

Por todo esto, Lady Gaga se ha hecho acreedora de buenos comentarios en X:

"Cada escena de su show parecía una clase de museo de arte, su artesanía es exquisita".

"Lady Gaga se superó así misma, totalmente, este fue el más artístico, teatral e increíble espectáculo de su carrera, ella es lo que debería ser llamada una artista".

"Lady Gaga es una raza de estrella de pop que hoy está extinta".

"Estuve todo el día viendo en el show de Lady Gaga en Coachella, totalmente hipnótico, no hay otra igual".

Lee también: La transformación personal de Lady Gaga es el alma de “Mayhem”, su nuevo disco

Su presentación está generando grandes expectativas en México, debido a que sólo dentro de 13 días se presentará en el Estadio GNP Seguros para presentar su "Long Live Mayhem Tour", el que todo indicaría que contará con el mismo espectáculo que ofreció en Coachella.

Fue hace cinco semanas, a incios de marzo, que la cantante de "Just Dance" dio a conocer que volvería a nuestra ciudad, luego de 13 años de su última visita a México.

En 2012, Gaga presenta su gira "The Born This Way Ball"; pese a ser tan sólo su tercera vez en México, ya había logrado que su concierto tuviera lugar en el entonces Foro Sol.

Ahora, la cantante volverá a pisar ese recinto, este 26 y 27 de abril, en punto de las 21:00 horas, luego de agotar los boletos en cuestión de un par de días, durante la preventa y el día de ventas generales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc