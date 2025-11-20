Más Información

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Grupo Salinas acusa violación a sus derechos humanos ante nueva resolución de la Corte; condena "sesgo" de la ministra Batres

Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas

Segunda marcha de la Generación Z y desfile cívico-militar: ruta, horarios y alternativas viales

confirmó el jueves haber recibido una carta del regulador audiovisual estadounidense, Federal Communications Commission (FCC), después de que informaciones de prensa señalaran que este organismo investiga un montaje engañoso de un discurso de por la cadena británica.

Según el diario británico The Telegraph, , presidente de FCC y estrecho aliado del presidente estadounidense, escribió el miércoles a los directivos de BBC y a dos cadenas de televisión estadounidenses.

El objetivo de esta iniciativa del regulador sería informarse sobre una posible difusión en Estados Unidos del programa que contenía el montaje de un discurso de Trump.

El regulador estadounidense, consultado por AFP, no reaccionó de inmediato sobre esa supuesta acción, de la que se hace eco el diario británico.

BBC confirma que recibió carta del regulador estadounidense

BBC, por su parte, confirmó que FCC había escrito a la cadena pública británica.

"Podemos confirmar que hemos recibido la carta", dijo un portavoz sin hacer más comentarios.

La cadena se vio cuestionada por haber editado el discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington.

En el montaje del discurso de Trump, parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que demandará a BBC por difamación. Foto: AP Foto/Evan Vucci
El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que demandará a BBC por difamación. Foto: AP Foto/Evan Vucci

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso".

La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que demandará a la BBC por difamación, por lo que reclamaría una suma de entre mil y 5 mil millones de dólares.

En la misiva de FCC, de la que The Telegraph reproduce algunos extractos, Brendan Carr afirmaría que el montaje engañoso "da la impresión de que el presidente Trump pronunció una frase que en realidad nunca dijo".

"Eso parecería corresponder a la propia definición de publicar una declaración materialmente falsa y perjudicial", habría escrito Carr, según The Telegraph.

