La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI cerró un acuerdo con inversores que valora a la compañía creadora de ChatGPT en unos 500 mil millones de dólares (mmdd), según informa The Wall Street Journal.

Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de 6.mil 600 millones de dólares para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI, según el medio.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de 40 mil millones de dólares en la empresa de IA, con una valoración de 300 mil millones de dólares.

OpenAI anuncia alianza con Samsung y SK Hynix. Foto: Pexels

OpenAI establece "alianzas estratégicas"

Nvidia y OpenAI anunciaron recientemente un plan que exige al fabricante de chips invertir hasta 100 mil millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial.

No obstante, The Wall Street Journal señala que OpenAI prevé ingresos de 13 mil millones de dólares este año y una pérdida neta de miles de millones de dólares, ya que si bien la empresa ha visto un crecimiento entre los consumidores con 700 millones de usuarios semanales, la tecnológica también ha asumido grandes gastos.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se encuentra actualmente de viaje en Asia y ayer se asoció con las surcoreanas Samsung y SK Hynix para establecer "alianzas estratégicas" con el fin de suministrar los chips informáticos avanzados necesarios para su gigantesco proyecto Stargate.

