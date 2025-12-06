Marianne Gonzaga acusa a exnovio de violencia vicaria; pide ayuda para evitar que le quiten a su hija

La influencer y mommy blogger mexicana, Marianne Gonzaga, conocida por la polémica de febrero de este año, en la que agredió más de 14 veces a la influencer y modelo, Valentina Gilabert, con un objeto punzocortante; ha acudido a redes sociales para denunciar que está siendo víctima de violencia vicaria, ejercida por parte de su exnovio, José Said y su familia.

A través de un video de TikTok y diversas historias en Instagram, la joven de 18 años, ha actualizado a sus seguidores para pedirles ayuda difundiendo que la familia del papá de su bebé, Emma, quiere quitarle la custodia.

Esto luego de que a finales de octubre, la mommy blogguer compartiera en redes que de nuevo tenía bajo su cuidado a la pequeña. Desde entonces, Marianne Gonzaga ha realizado contenido junto a la menor como GRWM (get ready with me), vlogs diarios, la decoración del cuarto de Emma y hauls de compras para la bebé.

Lee también Yulay reparte “aguinaldo” a gente trabajadora y usuarios aplauden iniciativa

@mariannerc Después de un tiempo tan largo te tengo conmigo ya para siempre 💕✨ eres lo más bonito que me dio la vida te amo emmita ♬ son original - Pearlfection

Marianne Gonzaga denuncia violencia vicaria por parte de su exnovio y su familia

A través de su cuenta de TikTok oficial, Marianne Gonzaga subió un video con un tono más serio, explicando a sus seguidores sobre su situación actual, ya que, en sus palabras, el abuelo paterno de Emma quiere quitarle la custodia.

"Estoy muy nerviosa, estoy muy desesperada y angustiada, por que desde hace como una semana y media, dos semanas, me están queriendo volver a quitar a Emma", confiesa la influencer.

Continúa su video contando que el abuelo paterno de la pequeña, quien es abogado, está metiendo "todo tipo de amparos, apelaciones y quejas" para poder quitarle a Emma. Gonzaga también denunció lo que a ella y a su equipo legal les parecen "irregularidades" en el proceso judicial.

Lee también Estos son todos los artistas a los que Dua Lipa rindió homenaje en sus conciertos de CDMX

La joven expresó su preocupación y angustia por el futuro de su bebé. Foto: Instagram

La mommy blogger adjuntó imágenes de sus estudios psiquiátricos que la acreditan como sana y estable, y pidió la ayuda de sus seguidores para difundir el caso y la violencia vicaria de la que está siendo víctima.

"Hoy sí necesito la ayuda de ustedes por favor, para que corra la voz con este tema y no permitamos que me vuelvan a quitar a Emma...no solamente por mi, sino porque Emma también es la que sufriría bastante, no solo me afectan a mi, afectan a Emma", dijo Marianne en el video.

Asimismo, la influencer denunció maltratos y descuidos por parte de la familia paterna durante el tiempo que la bebé vivió con ellos, falta de pensión alimenticia, y abuso de sustancias y posesión de armas por parte del padre de Emma.

Hasta el momento, la joven únicamente ha publicado una actualización, en la que confirma que sigue con la pequeña, y algunas historias sobre el apoyo y los comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores.

Lee también Sabina Berman lanza comentario picante contra Salinas Pliego en la FIL Guadalajara; "creo que está enamorada de mí", ironiza empresario

Historia de Instagram de Marianne Gonzaga. Foto: Instagram Marianne Gonzaga

Marianne cerró su publicación diciendo: "Estoy harta de la violencia vicaria que me está haciendo la otra parte, estoy harta de lo que están haciendo, porque muchas veces solo vemos la violencia física, pero no vemos eso, entonces les pido su ayuda por favor".

También te intereserá:

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

Navidad 2025: las mejores películas navideñas que puedes ver en Netflix

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu