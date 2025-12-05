Yulay reparte “aguinaldo” a gente trabajadora y usuarios aplauden iniciativa

Tras haber pasado por complicaciones de salud durante este 2025, el creador de contenido conocido como Yulay volvió a las calles con la intensión de ayudar a los que más lo necesitan y, en esta ocasión repartió sobres con dinero como “aguinaldo” para las personas trabajadoras que no lo reciben.

Durante diciembre, muchos trabajadores reciben aguinaldo, sin embargo, a pesar de que es una prestación de carácter obligatorio, la precariedad laboral en muchos sectores impide que los trabajadores lo reciban y precisamente a este sector de la población es al que ayudó el youtuber en su más reciente video desde Cuernavaca, Morelos.

Yulay reparte “aguinaldo” a gente trabajadora

Entre albañiles, jardineros, comerciantes y recolectores de pet, por medio de un sondeo Yulay preguntó a las personas sobre su sueldo diario y si en su lugar de trabajo recibirán aguinaldo y la respuesta de varios al tener empleos informales, fue que en esta época no cuentan con ese dinero; A lo que el creador de contenido les comentó que él les brindaría un aguinaldo para ayudar con sus gastos.

En los sobres de esos “aguinaldos”, el youtuber colocó distintas cantidades para que las personas eligieran al azar y fueran sorprendidos con al descubrir la suma que les tocó.

Desde mil quinientos, hasta cinco mil pesos, fueron las cantidades que contenían los sobres que cada uno de los elegidos para la iniciativa, lo agradeció profundamente. Asimismo, las reacciones de los internautas causaron furor en la red.

"Fue Dios quien lo detuvo ahí, él sabe su necesidad e hizo que sus caminos se cruzarán, se veía que necesitaba ese dinero"

"Hicimos famoso ala persona correcta

"Con cada video te superas, te deseo mucho éxito"

"Un gran ser humano, con todo tu equipo, dios te bendiga siempre"

"El único q se preocupa por México y todas las personas"

"Eres el angelito de los mexicanos Yulay, gracias por ayudar a tantos paisanos"

Fueron algunos de los comentarios en el video.

