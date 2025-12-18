Bruselas.- Los países de la Unión Europea han descartado votar este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planean dejarlo para enero, para que Roma estudie mejor el contenido del pacto, dijeron hoy fuentes diplomáticas.

Esta opción sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, había advertido que "no habrá más acuerdo" si no se firmaba este fin de semana.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mcc