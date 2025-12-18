Más Información

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

“Entraron a mi casa durante la persecución”; vecino narra irrupción policial tras balacera en la Cuauhtémoc

“Entraron a mi casa durante la persecución”; vecino narra irrupción policial tras balacera en la Cuauhtémoc

Identifican a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros; contaba con reporte de no localización desde hace 5 meses

Identifican a adulta mayor abandonada en silla de ruedas en Matamoros; contaba con reporte de no localización desde hace 5 meses

El gobierno de admitió su responsabilidad en una colisión en pleno vuelo entre un helicóptero militar Black Hawk y un a las afueras de Washington que dejó 67 muertos a inicios de este año, según un documento judicial presentado el miércoles.

El documento de 209 páginas del , al que tuvo acceso la AFP, formaba parte de una demanda civil presentada por los familiares de uno de los pasajeros fallecidos en el avión contra el gobierno y las aerolíneas comerciales que operaban la aeronave.

“Estados Unidos admite que tenía un deber de cuidado hacia los demandantes, el cual incumplió, causando de manera directa el ”, dice el documento.

Lee también

Choque de helicóptero Black Hawk y avión comercial dejó 67 muertos

El accidente ocurrió el 29 de enero cuando un avión de American Eagle procedente de Wichita, Kansas, se aproximaba a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En ese momento, un helicóptero militar operado por el Ejército estadounidense chocó contra el avión, lo que provocó que ambas aeronaves cayeran al río Potomac.

El desastre se convirtió en el accidente más mortífero de unestadounidense en décadas y propició protocolos más estrictos de seguridad aérea en el .

En los documentos judiciales, el gobierno reconoció que los riesgos de seguridad “de una colisión en pleno vuelo no pueden reducirse a cero” en el fuera del aeropuerto Reagan.

Lee también

También admitió el incumplimiento por parte de los pilotos del Black Hawk “de mantener la vigilancia para ver y evitar otras aeronaves, y su falta fue una causa fáctica y una causa directa del accidente”.

La presentación ante el tribunal también citó actuaciones indebidas de un en el aeropuerto, al señalar que “no cumplieron” con las regulaciones federales.

A comienzos de este año, una investigación preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) señaló instrumentos defectuosos y problemas de comunicación como posibles factores que contribuyeron al accidente.

Lee también

La investigación completa de la NTSB, que puede tardar hasta un año, sigue en curso y el informe final aún está pendiente.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa aericana. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo te dieron para quedarte en Estados Unidos? Aquí la forma más rápida de saberlo

¿Tienes pensión del IMSS Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente. Foto: Adobe / Infonavit / IMSS

¿Tienes pensión del IMSS? Estas personas pueden retirar su ahorro del Infonavit fácilmente

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa? Foto: CANVA

3I/ATLAS se acerca a la Tierra. ¿Cómo observar el paso único en la vida del cometa?

Walt Disney World (Courtesy: Disney)

Kissimmee 2026: Lo que no te puedes perder en la joya turística de Florida

CBP/ iStock/ PeopleImages

Errores más comunes por los que pueden negarte la entrada a Estados Unidos