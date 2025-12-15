Tras el desplome de una avioneta en la zona de Industria Automotriz y Boulevard Miguel Alemán, en el municipio de Toluca, el secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, habló sobre los hechos al rededor del accidente.

Detalló que los primeros reportes visuales indican que a simple vista se observaban seis cuerpos al interior de la zona del impacto, aunque subrayó que esta cifra aún no es definitiva y deberá confirmarse mediante los peritajes correspondientes.

Asimismo, dijo que la aeronave transportaba 10 personas, entre las que se encontraban ocho pasajeros y dos pilotos.

Bomberos apagan incendio provocado por el desplome de avioneta en Toluca. (15/12/2025) Foto: Alejandro Vargas

Lee también Brugada se dice preocupada por uso de la transparencia para frenar Presupuesto 2026; rechaza violencia en el Congreso CDMX

También informó que el impactó de la aeronave fue contra una bodega que contenía tanque de combustible y gas, y que el incendio resultado del choque ya esta siendo controlado y autoridades se encuentran en espera del enfriamiento de la zona.

En relación al vuelo, comentó que era proveniente de Acapulco y se trataba de un servicio de taxi aéreo, no comercial.

Mencionó que las causas del accidente siguen siendo desconocidas, pero que se descarta relación con actividades del aeropuerto.

Confirmó que las Autoridades de Aeronáutica Civil están arribando para realizar los peritajes correspondientes y que se evacuaron dos cuadras a la redonda de forma preventiva.

Lee también Colocarán cámaras de vigilancia y botones de emergencia para reforzar estrategia contra extorsión en CDMX; van 257 detenidos

Elementos de diversos cuerpos de seguridad arribaron a la zona del desplome de la avioneta en Toluca. (15/12/2025) Foto: Alejandro Vargas

SCT confirma accidente aéreo en inmediaciones del Aeropuerto de Toluca

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó a través de sus redes sociales que a las 12:31 horas de este 15 de diciembre, se registró el accidente aéreo al sur de las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Confirmaron que la avioneta es un modelo Cessna Citation 650, que salió del Puerta de Acapulco hacía Toluca y que conforme el plan de vuelo, volaban ocho pasajeros mas el piloto y copiloto.

Aseguraron que de forma inmediata se activaron los servicios de emergencia y la coordinación interinstitucional para dar atención a los hechos.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de México indicó en sus redes sociales que “de manera preliminar, se registran 6 decesos”.

Igualmente corroboraron el número de pasajeros y mencionaron que la avioneta era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO.

Elementos de seguridad acordonan la zona del desplome de la avioneta en Toluca. (15/12/2025) Foto: Alejandro Vargas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov