Más Información

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Avioneta se desploma en Toluca; moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Entre jaloneos y gritos, PAN toma tribuna del Congreso de la CDMX; suspenden la sesión

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Sheinbaum reacciona a ley en SLP para que tenga primera gobernadora; insiste en rechazo a nepotismo

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

Trump arremete contra director Rob Reiner, asesinado en su casa; lo acusa de tener "obsesión enfermiza" en su contra

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

"Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuentas conmingo", el cine emblemático de Rob Reiner

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Tras la pelea que tuvo lugar este lunes entre diputadas y diputados en el Congreso de la CDMX, durante la discusión del dictamen para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la jefa de Gobierno, , se dijo preocupada de que se haya usado como pretexto el tema de transparencia para frenar la aprobación del .

“Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto, ese es el tema más importante de discusión el día de hoy; y hago un llamado, compañeras, compañeros, tenemos todas las condiciones para que este Paquete Financiero salga bien, no hay manera de utilizar este tipo de estrategias para evitar la aprobación del presupuesto”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseveró que se trabajó con los diputados del Legislativo para construir un acuerdo.

Lee también

En este sentido, hizo un llamado para dejar de lado estas estrategias y se avance de manera pacífica y a través del diálogo y el debate.

“Así que hago un llamado para que se pueda resolver de la mejor manera, creo que todo tiene sus consecuencias a nivel político me refiero, si se aprueba o no se aprueba, somos responsables cada proyecto de lo que acontezca en estos momentos en la ciudad”, dijo.

Asimismo, se pronunció en contra del para hacer presión, pues aseveró que todas las posiciones están muy claras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]