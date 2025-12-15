Tras la pelea que tuvo lugar este lunes entre diputadas y diputados en el Congreso de la CDMX, durante la discusión del dictamen para desaparecer el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se dijo preocupada de que se haya usado como pretexto el tema de transparencia para frenar la aprobación del presupuesto 2026.

“Me preocupa que sea un pretexto el tema de transparencia por el asunto del presupuesto, ese es el tema más importante de discusión el día de hoy; y hago un llamado, compañeras, compañeros, tenemos todas las condiciones para que este Paquete Financiero salga bien, no hay manera de utilizar este tipo de estrategias para evitar la aprobación del presupuesto”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina aseveró que se trabajó con los diputados del Legislativo para construir un acuerdo.

Lee también Colocarán cámaras de vigilancia y botones de emergencia para reforzar estrategia contra extorsión en CDMX; van 257 detenidos

En este sentido, hizo un llamado para dejar de lado estas estrategias y se avance de manera pacífica y a través del diálogo y el debate.

“Así que hago un llamado para que se pueda resolver de la mejor manera, creo que todo tiene sus consecuencias a nivel político me refiero, si se aprueba o no se aprueba, somos responsables cada proyecto de lo que acontezca en estos momentos en la ciudad”, dijo.

Asimismo, se pronunció en contra del uso de violencia para hacer presión, pues aseveró que todas las posiciones están muy claras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov