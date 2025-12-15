La administración capitalina contempla una inversión de 19 mil millones de pesos para agua, drenaje, rehabilitación y modernización de la infraestructura hídrica de la Ciudad de México, lo que representa un incremento del 26.7% respecto al año anterior, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026, que avanzó en comisiones y se prevé avalar en el pleno del Congreso.

Según el documento entregado al Congreso local por el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, se destinarán 4 mil 965.9 millones de pesos al fortalecimiento del sistema de drenaje y alcantarillado, con el objetivo de proteger a la población de inundaciones y garantizar la salubridad pública.

Asimismo, se asignarán 291.9 millones de pesos para obras hidráulicas en el oriente y sur de la capital, orientadas a ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorar la eficiencia y fomentar el reúso del agua tratada, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Lee también Clara Brugada entrega vales de Mercomuna; confía en aprobación del paquete presupuestal

Proyectos estratégicos de la Segiagua para 2026

Dentro de las obras públicas del capítulo 6000, destacan 10 proyectos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), entre ellos la construcción y rehabilitación de fuentes de abastecimiento en las 16 alcaldías, la elaboración de estudios y proyectos de saneamiento para planes integrales en regiones estratégicas, y acciones para mejorar el servicio de agua potable.

También se contemplan obras civiles y mecánicas en la red de drenaje para el control de inundaciones; la rehabilitación de plantas de bombeo; trabajos para mejorar la distribución de agua potable; y la medición, automatización y telemetría para incrementar la eficiencia de la infraestructura hidráulica.

Lee también Pago electrónico, la transición silenciosa en mercados públicos

El plan incluye la vigilancia de la calidad del agua en laboratorios de la Segiagua, la rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras, la modernización de plantas de tratamiento y rebombeos de aguas residuales, así como el mantenimiento de líneas de distribución de agua residual tratada.

Para 2026, la Segiagua consolidará su papel como órgano rector en la planeación y uso sostenible del agua, con acciones como la modernización de infraestructura hídrica (estaciones pluviométricas, drenaje profundo y radar meteorológico metropolitano), el programa de “Acupuntura Hídrica” para recarga de acuíferos, el fortalecimiento de la cosecha de lluvia, la plataforma C5 del Agua y Línea H₂O para monitoreo de fugas en tiempo real, y el programa “Agua Bienestar Atlitic” para garrafones de agua potable a bajo costo en zonas marginadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL