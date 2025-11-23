La alcaldía Venustiano Carranza llevó a cabo la modernización integral de la red de agua potable en la colonia Jardín Balbuena, donde se han sustituido casi cuatro kilómetros de tubería de 12 pulgadas para una mejor distribución del líquido.

Además se colocaron nuevas cajas de válvulas en la zona, para un suministro de agua más eficiente.

Esto, informó la alcaldía en un comunicado, forma parte del compromiso de la edil, Evelyn Parra, por mejorar la infraestructura urbana y garantizar servicios de calidad para todas las familias de la demarcación. "Esto representa un avance significativo para atender necesidades prioritarias de la comunidad", dijo.

En el comunicado, la demarcación señaló que la nueva red hidráulica instalada cuenta con una vida útil superior a los 100 años, ya que se utilizó polietileno de alta densidad, un material de larga duración que permite incrementar la presión del suministro y asegurar un flujo continuo del agua.

Agregó que en trabajos anteriores se llevaron a cabo acciones con las que se renovaron distintos tramos de tubería en la colonia, con lo que se modernizaron 2.736 kilómetros de red hidráulica, lo que permitió reforzar la red existente y mejorar su funcionamiento.

Indicó que, en conjunto, estas labores representan casi cuatro kilómetros de tubería rehabilitada, así como la construcción de nuevas cajas de válvulas en la colonia Jardín Balbuena, en un tramo que va desde Retorno 20 de Fray Servando Teresa de Mier hasta la avenida Jesús Galindo y Villa, lo que "permitirá un suministro más eficiente, seguro y estable para miles de hogares".

Evelyn Parra destacó que estos trabajos forman parte de un programa permanente para modernizar la red hidráulica en la demarcación y garantizar agua segura en los hogares, "elevando la calidad de los servicios públicos y reafirmando el compromiso de este gobierno para impulsar acciones que fortalezcan la infraestructura urbana y atiendan las necesidades más apremiantes de la ciudadanía".

"Si bien son obras que no se ven por estar debajo del concreto, sí cambian la calidad de vida de los carrancenses", comentó.

ml