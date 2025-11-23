Más Información
Atizapán de Zaragoza, Méx.-A un día de la fuga de agua potable que sorprendió a vecinos de San Miguel Xochimanga durante la madrugada del sábado, autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) se mantiene en la zona realizando la reparación de la tubería de 72 pulgadas del Sistema Barrientos, cuya fractura provocó una inundación que afectó al menos 30 viviendas.
El personal operativo se encuentra realizando tareas de desahogo y limpieza en los domicilios dañados. Para ello, se emplean equipos de bombeo, un hidroneumático y maquinaria pesada que permite retirar agua y lodo acumulado tras el escurrimiento.
En el área donde se originó la fuga, un contingente de trabajadores continúa con maniobras para exponer la línea fracturada. Esto incluye el uso de retroexcavadoras y camiones de volteo para retirar material y facilitar la reparación del ducto que forma parte del Sistema Barrientos, uno de los que abastece la región.
La CAEM estimó que los trabajos podrían prolongarse hasta 72 horas, tiempo durante el cual se mantiene suspendida la operación de la línea principal.
Esta medida provocó una reducción temporal en el suministro para los municipios de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y una sección de Cuautitlán Izcalli, aunque las autoridades señalaron que estas demarcaciones cuentan con fuentes alternas para atender a la población.
Las cuadrillas trabajan “sin pausa” para restablecer el servicio lo antes posible, de acuerdo a las autoridades estatales. Los trabajos están coordinados con el organismo de agua del municipio.
