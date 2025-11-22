Más Información

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Asesino de Carlos Manzo murió de un tiro con su misma arma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Octavo escolta de Carlos Manzo está prófugo, señala Ramírez Bedolla; “hay una investigación de 360 grados", afirma

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Pemex dio contrato de 745 mdp a empresa del presidente de Miss Universo; padre de Fátima Bosch era directivo

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Adolescente yucateco viaja a Tulum a trabajar y es hallado sin vida

Reggaetón en estado puro: el Flow Fest convierte el Autódromo en su catedral con Lunay, Fuentes Prod y El Malilla

Reggaetón en estado puro: el Flow Fest convierte el Autódromo en su catedral con Lunay, Fuentes Prod y El Malilla

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

"Poquitos quieren regresar al régimen de corrupción", dice Sheinbaum; presenta avances de Plan Lázaro Cárdenas en Oaxaca

Atizapán de Zaragoza, Méx.-Este sábado se registró una en una tubería de 72 pulgadas de diámetro del Sistema Barrientos, lo que afectó a residentes de la comunidad de San Miguel Xochimanga, perteneciente al municipio de .

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) atiende el desperfecto en la de esa localidad.

Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos de desahogo y limpieza. Foto: Especial.
Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos de desahogo y limpieza. Foto: Especial.

Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos de desahogo y limpieza de las casas con apoyo de tres equipos de bombeo, un hidroneumático y herramientas menores; mientras que otro contingente labora con un retroexcavadora y dos camiones de volteo para localizar la fractura en la tubería.

Lee también:

La CAEM estima que en 72 horas se reparará la fuga, por lo que los municipios de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza verán disminuido su caudal, ya que se tiene que hacer un paro a la línea del Sistema Barrientos que abastece a los dos municipios, así como una parte de Cuautitlán Izcalli.

Sistema Barrientos registra fuga de agua potable en una tubería en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial.
Sistema Barrientos registra fuga de agua potable en una tubería en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial.

No obstante, estas municipalidades cuentan con fuentes propias de abastecimiento para su población, aclaró la dependencia estatal.

El organismo mexiquense pidió a la población de esa zona de la entidad que esté atenta a la información oficial que se actualizará conforme avancen los trabajos, a través de las redes de la CAEM, Facebook: @Comision.AguaEDOMEX; Instagram: @caem_edomex y en "X" como @CAEM_EDOMEX.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]