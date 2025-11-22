Atizapán de Zaragoza, Méx.-Este sábado se registró una fuga de agua potable en una tubería de 72 pulgadas de diámetro del Sistema Barrientos, lo que afectó a residentes de la comunidad de San Miguel Xochimanga, perteneciente al municipio de Atizapán de Zaragoza.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) atiende el desperfecto en la red hidráulica de esa localidad.

Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos de desahogo y limpieza. Foto: Especial.

Personal del Grupo Tláloc realiza trabajos de desahogo y limpieza de las casas con apoyo de tres equipos de bombeo, un hidroneumático y herramientas menores; mientras que otro contingente labora con un retroexcavadora y dos camiones de volteo para localizar la fractura en la tubería.

La CAEM estima que en 72 horas se reparará la fuga, por lo que los municipios de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza verán disminuido su caudal, ya que se tiene que hacer un paro a la línea del Sistema Barrientos que abastece a los dos municipios, así como una parte de Cuautitlán Izcalli.

Sistema Barrientos registra fuga de agua potable en una tubería en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Foto: Especial.

No obstante, estas municipalidades cuentan con fuentes propias de abastecimiento para su población, aclaró la dependencia estatal.

El organismo mexiquense pidió a la población de esa zona de la entidad que esté atenta a la información oficial que se actualizará conforme avancen los trabajos, a través de las redes de la CAEM, Facebook: @Comision.AguaEDOMEX; Instagram: @caem_edomex y en "X" como @CAEM_EDOMEX.

