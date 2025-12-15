La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó una reducción del 13% en delitos de alto impacto de enero a noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, en la Ciudad de México.

Detalló que el homicidio doloso, incluido el feminicidio, registró una disminución del 10%, mientras que el robo de vehículo con y sin violencia bajó 14% en los primeros once meses del año.

De manera específica, el robo de automóvil con violencia presentó una reducción del 35%, y el robo a personas en espacios públicos, como el transporte público, disminuyó 15% respecto al año pasado.

Balance de seguridad y detenciones en la capital

Al presentar el informe mensual de seguridad de noviembre de 2025, Brugada Molina resaltó que se logró la detención de más de 7 mil personas por delitos de alto impacto en la capital.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, afirmó que noviembre de 2025 fue el mes con menos delitos desde 2015 en la CDMX y el menor número de homicidios dolosos desde 2012.

Anunció que a partir del próximo miércoles iniciarán 72 reuniones con mandos de sector y coordinaciones territoriales para evaluar la seguridad en todos los sectores de la ciudad, con la participación de alcaldes y alcaldesas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 30 de noviembre de 2025 se detuvo a 7 mil 773 personas por delitos de alto impacto, incluyendo 875 presuntos delincuentes, entre ellos líderes criminales, lo que permitió la desarticulación de 35 células delictivas.

En tanto, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, dio a conocer una reducción del 17.6% en las llamadas al 911, reflejo de la baja en la incidencia delictiva.

