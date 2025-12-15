El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que en los establecimientos de hospedaje se exija a los huéspedes o visitantes una identificación oficial con fotografía como requisito para su registro.

La iniciativa fue propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el objetivo de prevenir e investigar con mayor eficacia los feminicidios y transfeminicidios ocurridos en hoteles y moteles de la capital.

El dictamen establece que, además de la identificación oficial, los encargados deberán solicitar el nombre completo, dirección, hora de ingreso y la placa del vehículo de cada huésped o visitante.

Asimismo, se deberá registrar la hora de salida, verificando que el número de personas que ingresaron coincida con quienes abandonan el lugar. En caso de inconsistencias, el personal deberá realizar una verificación inmediata, ya sea vía telefónica o presencial, y si no se obtiene respuesta, dar aviso a la autoridad competente.

Al razonar su voto, la diputada local del PAN, Frida Guillén, subrayó que la reforma incorpora medidas como la identificación del adulto responsable cuando se trate de menores de edad, así como la instalación de sistemas de videovigilancia en accesos, pasillos y áreas comunes, respetando la privacidad en las habitaciones.

También se contempla la obligación de contar con protocolos visibles, números de emergencia, rutas de denuncia y lineamientos de actuación inmediata ante cualquier indicio de violencia o situación sospechosa.

“Estas acciones buscan prevenir la explotación sexual, la trata de personas y todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos los feminicidios. La reforma plantea que los establecimientos de hospedaje se conviertan en aliados de las mujeres, capaces de brindar resguardo y apoyo inmediato”, afirmó la legisladora.

El dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los legisladores presentes.

