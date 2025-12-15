Más Información

La noche del domingo 14 de diciembre de 2025, una pipa de transporte de gasolina premium se volcó sobre su costado derecho en el cruce de Circuito Aztecas y , en la colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, lo que provocó el cierre de vialidades y una severa carga vehicular en la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, la unidad —con capacidad aproximada de entre 31 mil y 41 mil litros— se encontraba detenida cuando perdió estabilidad y terminó volcada, sin personas lesionadas o atrapadas, ni afectaciones a establecimientos cercanos. Las autoridades confirmaron que no hubo derrame de combustible.

Vuelca pipa de gasolina en Coyoacán; cierre vial genera fuerte caos en Calzada de Tlalpan. Foto: Francisco Rodríguez
Operativo de emergencia y afectaciones viales

Al sitio acudieron patrullas del sector, personal de Protección Civil, equipos de Vulcanos y unidades del ERUM, quienes realizaron cortes a la circulación y acordonaron la zona con apoyo de Tránsito. Posteriormente, se efectuaron las maniobras de trasvase del combustible para mitigar riesgos y permitir el retiro de la unidad.

Durante varias horas permanecieron cerradas calles aledañas y la Calzada de Tlalpan registró intensa congestión vehicular, mientras continuaban las labores de los servicios de emergencia. Autoridades informaron que la atención del incidente concluyó sin mayores contratiempos y reiteraron que no se reportaron personas heridas.

