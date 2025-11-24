Cerca de 60 trabajadoras sexuales, en su mayoría integrantes de colectivos trans, bloquearon este lunes la circulación vehicular sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Obrera, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la cancelación de la calzada flotante que conectará la estación del Metro Chabacano con Plaza Tlaxco, una de las obras previstas rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Las manifestantes, vestidas con traficonos color naranja, denunciaron que la construcción del proyecto provocará su desplazamiento y afectará directamente su principal zona de trabajo.

De acuerdo con las inconformes, en semanas anteriores se realizaron mesas de diálogo con autoridades capitalinas, pero estas se rompieron al no alcanzarse acuerdos definitivos.

Carolina, representante del colectivo de trabajadoras sexuales trans que laboran entre Metro San Antonio Abad y Chabacano, señaló que durante las reuniones se les había ofrecido una indemnización de 18,000 pesos y una despensa, con el propósito de que se retiraran temporalmente mientras avanzaba la obra.

“Nos prometieron una indemnización y despensas para resistir mientras construyen esa calzada, pero nada se cumplió. No vamos a desaparecer ni a dejar que nos desplacen sin alternativas reales”, afirmó.

Trabajadoras sexuales cierran Calzada de Tlalpan; denuncian desplazamiento por obras en la Cuauhtémo. Foto: Juan Carlos Williams

Durante el bloqueo, las trabajadoras sexuales —acompañadas por organizaciones como AMETS, CLAP y LLECA— presentaron un pliego petitorio dirigido al Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, INVI, DIF y otras dependencias. En el documento exigen atención ante lo que califican como un proceso de desplazamiento y precarización agravado por las obras urbanas y la preparación del Mundial.

El pliego señala problemáticas como:

La construcción de la ciclovía y el Corredor Tenochtitlán, que ha reducido sus espacios de trabajo.

La presencia de grupos de extorsión, a quienes identifican como “madrotas” o liderazgos impuestos.

La falta de programas sociales accesibles y libres de discriminación.

La ausencia de políticas públicas que reconozcan el trabajo sexual independiente.

La creciente vulnerabilidad habitacional, intensificada por los proyectos previos al Mundial 2026.

Las manifestantes mantuvieron el cierre de Calzada de Tlalpan durante varias horas, en espera de una nueva mesa de diálogo con autoridades del Gobierno capitalino.

Aseguraron que permanecerán movilizadas hasta obtener garantías de que no serán desplazadas y que se respetarán sus derechos como trabajadoras sexuales independientes.

